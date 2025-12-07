GLOBUS: Die Warenhauskette Globus bleibt noch in den roten Zahlen: «Wenn alles gut läuft, erreichen wir 2025 erstmals das Budget», sagte Globus-Verwaltungsratspräsident Pierluigi Cocchini in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Aber auch dieses Budget sehe noch einen Verlust von 28 Millionen Franken vor. «Mit uns und dem neuen Team des Managing Directors Lucia Guagliardi hat Globus eine echte Chance, zu überleben. Wir machen rasch Fortschritte und sind nahe dran», sagte Cocchini in dem Interview: «Wir rechnen damit, 2027 profitabel zu sein.» Dazu wurden auch Stellen gestrichen: Vor einigen Jahren hätten im Hauptsitz - inklusive Herren-Globus - 350 Leute gearbeitet. Jetzt seien es noch rund 120, sagte Cocchini. Wie viele Stellen noch abgebaut werden, sei noch nicht klar. «Mitte 2026 werden wir mehr wissen.» Auch die zu hohen Mieten wollen die neuen Besitzer drücken. Die Verhandlungen liefen aber noch, weshalb man noch keine konkreten Zahlen nennen könne. Aber die Mietzinsreduktion werde beträchtlich sein und betreffe alle Standorte, sagte der Globus Präsident. (NZZaS. S. 38. Siehe separaten Text.)