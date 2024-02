HOLCIM: Der Schweizer Zementkonzern Holcim lagert das boomende amerikanische Geschäft in ein eigenständiges Unternehmen aus. Hintergrund sind die billionenschweren Investitionsprogramme der US-Regierung: «Sie werden in den nächsten acht bis zehn Jahren zu nie dagewesenen Ausgaben für die Bauindustrie führen», sagt CEO Jan Jenisch im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Mit einer US-Firma könne Holcim am besten davon profitieren. Der Entscheid markiert eine Zeitenwende. «Wir leben in einer multipolaren Welt», sagt Jenisch. «Als Unternehmen müssen Sie Ihre Strategie darauf abstimmen.» Die Firmen könnten nicht länger die weltweiten Märkte aus einer Hand beliefern. «Heute müssen Sie in den jeweiligen Märkten eigene Lieferketten aufbauen.» In Europa will sich die alte Holcim angesichts der schärferen Klimaregulierung auf nachhaltige Baustoffe konzentrieren. Für exportorientierte Unternehmen seien die Rahmenbedingungen in Europa aber eine Belastung, sagt Jenisch. (NZZaS, S. 1, 13, 22-23; siehe auch separate Meldung)