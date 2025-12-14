SBB/STADLER: Der SBB-Chef äussert sich in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» überrascht von der angeheizten Debatte über die Vergabe eines Milliardenauftrags an Siemens statt an Stadler Rail. «Wir haben Reaktionen erwartet, allerdings nicht in diesem Ausmass», sagte Vincent Ducrot der Zeitung. Die SBB hätten sich bei der Beschaffung «strikt» an das Gesetz gehalten, beteuerte er. «Die Steuerzahlenden sparen so auch Geld, weil der Wettbewerb spielt.» Der grosse Unterschied der Offerten habe bei den Kosten für Betrieb und Unterhalt gelegen. «Das macht einen dreistelligen Millionenbetrag aus», so der Konzernchef. Um wie viele Millionen das Angebot von Siemens unter jenem von Stadler lag, bezifferte er aber nicht. «Das darf ich wegen des laufenden Verfahrens nicht sagen. Nach Abschluss können wir mehr Details geben.» (SaW, S. 2-3, siehe separate Meldung)