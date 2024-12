GLOBUS: Die fünf Globus-Immobilien, die derzeit noch in einem Joint Venture von Signa und der thailändischen Central Group gehalten werden, sollen bald neue Besitzer erhalten, schreibt die «Sonntagszeitung». Die Zeitung bezieht sich dabei auf einen Bericht der österreichischen Insolvenzverwalterin der Signa Prime Selection von Ende November, der dem Medium vorliegt. Demnach soll die Vermarktung der Objekte an der Schweizergasse 11 und 12 nahe der Zürcher Bahnhofstrasse im kommenden Jahr beginnen. In Basel wird ein Verkauf der Immobilie an der Freie Strasse 50 ebenfalls im Jahr 2025 erwartet. Das in Bau befindliche Globus-Haus am Marktplatz in Basel soll im vierten Quartal 2025 eröffnen und der Verkauf ist für Mitte 2026 vorgesehen. In Bern sei die Suche nach einem Käufer schon im Oktober gestartet worden. Mit einem Verkauf wird im zweiten Quartal 2025 gerechnet. (SoZ S. 37, siehe auch separate Meldung)