UBS: Bei Grossbank UBS steht laut der «NZZ am Sonntag» werden derzeit neue Listen mit Mitarbeitenden erstellt, deren Stellen wegen dem Fortschritt der bei der Integration der Credit Suisse in die UBS abgebaut werden. Eine Welle erfolge im Dezember, die nächste werde im Februar erwartet, die übernächste Ende März. Die Mitarbeitenden würden ins sogenannte Coach-Programm geschickt. Sie würden dabei bis zu zwölf Monate lang unterstützt, intern oder extern einen neuen Job zu finden. Wer das nicht schaffe, werde entlassen. Laut der NZZaS würden bis zum Abschluss der CS-Integration in einem Jahr mindestens 6000 Angestellte durch das Coach-Programm geschleust. Die UBS hat bisher stets erklärt, dass die Integration in der Schweiz nicht mehr als 3000 Kündigungen zur Folge haben werden. (NZZaS, S. 37)