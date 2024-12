INNOVATION: Europa steht vor einer Technologiekrise, da US-Firmen in den innovativsten Sektoren dominieren. Experten zufolge behindern Überregulierung und hohe Restrukturierungskosten die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen, schreibt die «Sonntagszeitung». Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, stellt fest, dass in den letzten 50 Jahren in Europa fast kein Unternehmen mit über 100 Milliarden Euro Marktkapitalisierung neu gegründet wurde. Im Gegensatz dazu investieren US-Unternehmen intensiv in Technologie und Wissen. Datenschutzregelungen erschweren europäischen Firmen, in neue Technologien zu investieren. Die hohen Kosten des Scheiterns in Europa sind ein Hauptgrund, warum es an grossen Innovationen fehlt. Diese Situation beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit Europas. Fachleute raten daher zu einer Reform der Regulierungen, um die Innovationsfähigkeit zu stärken. (SoZ, S. 40)