UBS: Mit 100 Fragen blickt die «NZZ am Sonntag» auf das kommende Jahr 2026 und widmet auch der UBS eine davon. Nämlich wer der Nachfolger von CEO Sergio Ermotti werden könnte. Neben den zwei hoch gehandelten Nachfolgern - Asien-Chef iqbal Khan und US-Chef Rob Karofsky - sieht die Zeitung mit Betariz Martin Jimenez eine weitere Anwärterin auf den Chefposten der Grossbank. So sei sie im Oktober zusätzlich zu ihrem bestehenden Portfolio - das bereits den Abbau der CS-Altlasten umfasse - zur COO ernannt worden. Zudem sei sie für die Integration der CS verantwortlich. Generell deute viel darauf hin, dass die UBS interne Kandidaturen für die Ermotti-Nachfolge bevorzuge. (NZZ am Sonntag, S. 37).