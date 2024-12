ROCHE: Thomas Schinecker, CEO von Roche hat die zentrale Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) in der Medikamentenentwicklung hervorgehoben. KI beschleunige die Forschung, indem sie Moleküle effizienter analysiere und gezielt weiterentwickle, sagte Schinecker im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Ein Beispiel sei ein potenzielles Medikament gegen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, dessen Entwicklung stark von KI-gestützten Datenanalysen profitiere. Schinecker kündigte im Interview des Weiteren zwei bedeutende Roche-Medikamente an, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollen: ein Mittel gegen Fettleibigkeit, sowie ein Alzheimer-Medikament. Wann genau diese Medikamente auf den Markt kommen und was sie kosten sollen, sei laut dem Roche-CEO noch unklar. Roche habe ein sehr gesundes Geschäft, kein Wachstumsproblem und stehe auch nicht vor einem Stellenabbau. (NZZaS, S. 34, siehe separate Meldung)