AMAG: In einem Interview mit der «NZZ am Samstag» hat sich Amag-Chef Helmut Ruhl zum angeblichen Niedergang der europäischen Automobilindustrie geäussert. «Das Rennen ist noch längst nicht entschieden, aber die Konkurrenz ist viel härter geworden», ordnete er ein. So müssten die europäischen Hersteller ihre Geschäftsmodelle anpassen, um vor allem gegen die Konkurrenz aus China bestehen zu können. Der Umstieg auf das E-Auto habe in Europa zu einer grossen Ideologisierung geführt und die Kunden verunsichert. Auch die Schweiz sei betroffen, so hielten sich Kunden mit Neuanschaffungen zurück und die Fahrzeuge würden im Schnitt immer älter, was die Umweltbilanz verschlechtere. Er kritisierte auch die Pläne des Bundesrats zu einer neuen Abgabe auf den Strom für E-Autos. Diese würde das Laden deutlich verteuern und seiner Ansicht nach den Umstieg auf E-Autos verlangsamen. (NZZaS S. 25)