GLENCORE: Vor rund zehn Jahren gewährte der Zuger Rohstoffkonzern Glencore dem Tschad ein Darlehen von 1,45 Milliarden US-Dollar, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Diesen Betrag sollte das afrikanische Land in den Jahren darauf in Form von Rohstofflieferungen zurückerstatten. Der Handel erwies sich für den Tschad als fatal. In den Wochen und Monaten nach Vertragsabschluss fiel der Ölpreis in den Keller. Die Folge: Tschad musste fast die gesamte nationale Ölproduktion an Glencore abliefern - und geriet in eine verheerende Schuldenspirale. Nun zeigen Dokumente, die dem «SonntagsBlick» und der britischen Investigativplattform Source Material zugespielt wurden: Ein Geschäftsmann aus Kamerun, der massgeblich am umstrittenen Ölhandel beteiligt war und dabei offiziell die Interessen von Tschad vertrat, arbeitete insgeheim für Glencore und erhielt dafür 14,5 Millionen über eine Firma mit Sitz in der Karibik. Der Rohstoffkonzern erklärte laut der Zeitung in einer Stellungnahme: «Glencore hat intensiv mit den verschiedenen Behörden kooperiert.» Und beim Kredit an Tschad habe man sich mittlerweile geeinigt: «Der Kredit konnte Ende 2022 mit Unterstützung aller Beteiligten erfolgreich restrukturiert werden.» («SonntagsBlick» S. 32-34)