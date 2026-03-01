UBS: Die UBS will Konzernchef Sergio Ermotti einem Bericht der «Neuen Zürcher Zeitung» zufolge über April 2027 hinaus an der Spitze halten und verschiebt die Nachfolgesuche. Grund sei der Streit mit dem Bund über strengere Eigenkapitalregeln, schrieb die Zeitung am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise. Eine Klärung könnte sich bis mindestens 2028 hinziehen. Die UBS nennt keinen Abgangstermin; Ermotti bleibe mindestens bis Anfang 2027 Gruppen-CEO, sagte ein Sprecher zu AWP. Angesichts der Credit-Suisse-Integration bis Ende 2026 und weiterer strategischer Arbeiten sei es verfrüht, über einen Rücktritt zu spekulieren. Die neuen Kapitalregeln des Bundes könnten bis zu 26 Milliarden Dollar zusätzliches Eigenkapital erfordern. Die Bank warnte in der Vernehmlassung vor Wettbewerbsnachteilen und prüft laut NZZ je nach Ausgang Szenarien vom Verbleib in der Schweiz bis zu Wegzug oder Übernahme durch ein ausländisches Institut. (NZZ, S. 23, siehe auch separate Meldung)