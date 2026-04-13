Derzeit besteht das Portfolio aus 13 Liegenschaften mit einem Marktwert von gut 400 Millionen Franken, wie aus einem Faktenblatt hervorgeht. Der Wohnanteil beträgt demnach gut 60 Prozent. Nach Standorten macht die Stadt Zürich 44 Prozent aus, der restliche Kanton Zürich 21 Prozent und der Kanton Thurgau 35 Prozent.