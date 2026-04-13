Zudem habe auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) die Genehmigung der Fondsvertragsänderung betreffend Publikumsöffnung des Immobilienfonds erteilt. Die genehmigten Fondsvertragsänderungen seien per 20. März 2026 in Kraft getreten. Die Kotierung sämtlicher Fondsanteile an der SIX erfolge dann am 18. Mai 2026.
Der Fonds investiert laut den Angaben hauptsächlich in erstklassige Wohnimmobilien in der Schweiz. Zudem könne er in gemischt genutzte Liegenschaften oder Geschäftsliegenschaften investieren.
Derzeit besteht das Portfolio aus 13 Liegenschaften mit einem Marktwert von gut 400 Millionen Franken, wie aus einem Faktenblatt hervorgeht. Der Wohnanteil beträgt demnach gut 60 Prozent. Nach Standorten macht die Stadt Zürich 44 Prozent aus, der restliche Kanton Zürich 21 Prozent und der Kanton Thurgau 35 Prozent.
Der Immobilienfonds hat eben erst eine Kapitalerhöhung von bis zu rund 48 Millionen Franken angekündigt. Diese startete am heutigen Montag und soll unter anderem dem Schuldenabbau und weiteren Immobilienkäufen dienen.
sta/rw
(AWP)