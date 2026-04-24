Zwischen dem 13. und 21. April wurden insgesamt 456'799 neue Anteile zu je 104,92 Franken ausgegeben. Damit steigt die Gesamtzahl der Anteile auf rund 2,74 Millionen. Die Liberierung erfolgt am heutigen 24. April.
Die Mittel sollen zur Reduktion der Fremdfinanzierung sowie für den Erwerb weiterer Liegenschaften eingesetzt werden. Zuletzt bestand das Portfolio aus 13 Liegenschaften mit einem Marktwert von gut 400 Millionen Franken, wie aus einem Faktenblatt hervorgeht. Der Wohnanteil beträgt demnach gut 60 Prozent. Nach Standorten macht die Stadt Zürich 44 Prozent aus, der restliche Kanton Zürich 21 Prozent und der Kanton Thurgau 35 Prozent.
Die Fondsleitung hatte Mitte April angekündigt, den Pretium Real Estate Fund per 18. Mai 2026 an der Schweizer Börse SIX zu kotieren. Das Kotierungsgesuch wurde bereits genehmigt.
to/cg
(AWP)