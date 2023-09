Gut laufende Zucker-Geschäfte und Einzelhandelsumsätze dürften beim Primark-Mutterkonzern AB Foods in den nächsten Monaten für kräftige Gewinne sorgen. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds werde sich die operative Marge stark erholen, teilte Associated British Foods am Dienstag in London mit.

12.09.2023 11:22