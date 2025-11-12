Das niederländisch-belgische Bahn-Unternehmen European Sleeper will die Nachtzugverbindung zwischen Berlin und Paris aufnehmen. Ab Ende März sollen die Züge dreimal pro Woche nachts zwischen den beiden Hauptstädten unterwegs sein, wie das Unternehmen mitteilte. Die erste Abfahrt in Paris sei für den 26. März geplant. Damit nimmt European Sleeper eine Strecke auf, die die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bald einstellen wollen.