Die Kapitalisierung der Bankengruppe bildete sich mit einer Kernkapitalquote (CET1) von 34,5 Prozent, nach 42,7 Prozent im Vorjahr, zwar zurück, blieb aber im Branchenvergleich sehr hoch. Die Kennzahl auf hohem Niveau zu halten sei nicht nur aus Kundensicht vorteilhaft, es widerspiegle auch die Philosophie der Eigentümer, kommentierte Haller.