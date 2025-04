Auf konsolidierter Ebene resultierte für die Gruppe ein Gewinn von 15,5 Millionen Franken im Vergleich zu 18,0 Millionen im Jahr davor, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die PKB Private Bank allein schloss das Geschäftsjahr mit einem Reingewinn von 11,1 Millionen ab, was im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von rund einem Drittel bedeutet. Der Rückgang sei in erster Linie auf die Verringerung der Zinsmargen zurückzuführen.