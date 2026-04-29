Auf konsolidierter Ebene resultierte für die Gruppe ein Gewinn von 16,5 Millionen Franken im Vergleich zu 15,5 Millionen im Jahr davor, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die PKB Private Bank allein schloss das Geschäftsjahr mit einem Reingewinn von 13,7 Millionen ab, was im Vergleich zum Vorjahr einen Ansteig von rund einem Viertel bedeutet.
Per Ende 2025 verwaltete die PKB-Gruppe den Angaben zufolge Kundenvermögen in Höhe von 15,9 Milliarden Franken nach 13,5 Milliarden ein Jahr zuvor, wovon 7,5 Milliarden von der Private Bank verwaltet wurden.
Die PKB mit Hauptsitz in Lugano ist zu 100 Prozent im Besitz der von der Familie Trabaldo Togna kontrollierten Auriga Holding. Zur Holdinggesellschaft gehören unter anderem die Mailänder Privatbank Cassa Lombarda und eine Mehrheitsbeteiligung am Zürcher Vermögensverwalter Belvoir Capital.
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(AWP)