Auf konsolidierter Ebene resultierte für die Gruppe ein Gewinn von 16,5 Millionen Franken im Vergleich zu 15,5 Millionen im Jahr davor, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die PKB Private Bank allein schloss das Geschäftsjahr mit einem Reingewinn von 13,7 Millionen ab, was im Vergleich zum Vorjahr einen Ansteig von rund einem Viertel bedeutet.