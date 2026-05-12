Die Beteiligungsgesellschaft Private Equity Holding (PEH) hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) einen Verlust von 14,0 Millionen Euro geschrieben, nach einem Gewinn von 9,7 Millionen im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch die starke Abwertung des US-Dollars, die zu Währungsverlusten von 15,7 Millionen Euro geführt habe, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Die operative Entwicklung sei aber robust geblieben.