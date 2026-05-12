Der innere Wert der Aktie (NAV) per 31. März 2026 ging im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent auf 157,10 Euro zurück. Im Berichtsjahr seien der Gesellschaft Ausschüttungen von insgesamt 49,6 Millionen Euro zugeflossen und gleichzeitig seien 43,0 Millionen investiert worden, heisst es. PEH will eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 1,00 Franken je Aktie bezahlen. Die konservative Dividendenempfehlung reflektiere die «anhaltend geringe Marktliquidität», heisst es dazu.
Trotz geopolitischer Unsicherheiten zeigt sich PEH vorsichtig optimistisch und verweist auf eine zunehmende M&A-Aktivität und eine gut gefüllte Pipeline potenzieller Verkäufe. Gleichzeitig setze man weiterhin auf Aktienrückkäufe, um den Abschlag des Aktienkurses auf den NAV zu reduzieren, heisst es.
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(AWP)