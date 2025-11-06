Das Gesamtergebnis nach sechs Monaten lag bei -23,1 Millionen Euro, nach einem Minus von 5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag mitteilte.
Der Berichtszeitraum sei von einem schwierigen makroökonomischen Umfeld mit hoher Unsicherheit an den Finanzmärkten geprägt gewesen, begründet die PEH im Halbjahresbericht die Entwicklung. In den privaten Märkten hätten eine verhaltene M&A- und IPO-Aktivität sowie längere Haltedauern der Anlagen zu geringeren Ausschüttungen und begrenzten Bewertungsgewinnen geführt.
Der innere Wert der Aktie (NAV) sank im Vorjahresvergleich um 5,7 Prozent auf 152,9 Euro, dies unter Berücksichtigung der im Juli vollzogenen Ausschüttung von 1,00 Franken je Aktie. In Franken ergibt sich beim NAV derweil ein Minus von 8,4 Prozent auf 142,95 Franken je Anteilsschein.
Negative Wechselkurseffekte
Da ein erheblicher Teil der Investitionen von PEH auf US-Dollar lautet, habe die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro um rund 8 Prozent zu einer negativen ausgewiesenen Porfolio-Performance für das erste Halbjahr geführt, hiess es weiter.
Die Private Equity Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die es institutionellen und privaten Investoren ermöglicht, sich an einem breit gefächerten Private Equity Portfolio zu beteiligen. Neben Beteiligungen an Funds nimmt die Gruppe auch Direktfinanzierungen von Unternehmen vor.
sc/hr
(AWP)