Der Berichtszeitraum sei von einem schwierigen makroökonomischen Umfeld mit hoher Unsicherheit an den Finanzmärkten geprägt gewesen, begründet die PEH im Halbjahresbericht die Entwicklung. In den privaten Märkten hätten eine verhaltene M&A- und IPO-Aktivität sowie längere Haltedauern der Anlagen zu geringeren Ausschüttungen und begrenzten Bewertungsgewinnen geführt.