Der Wegfall der allermeisten Corona-Beschränkungen und die deutlich gestiegene Inflation haben die Ausgaben der Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Im Schnitt gaben die privaten Haushalte im Monat 2846 Euro für den Konsum aus, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, waren das 8,5 Prozent oder 223 Euro mehr als im Jahr zuvor. Der Zuwachs fiel stärker aus als der Anstieg der Verbraucherpreise, die im Jahresschnitt um 6,9 Prozent kletterten.

28.11.2023 09:05