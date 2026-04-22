Beschränkte Handlungsmöglichkeit

Laut seiner Mitteilung kann der Bundesrat die Beschwerdemöglichkeiten von Privatpersonen bei Bauprojekten nur dann einschränken, wenn es um Verfahren vor Bundesgericht geht. Weiter kann er nicht gehen, weil die Planungs- und Baubewilligungsverfahren in der Hoheit der Kantone liegen.