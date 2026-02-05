Getragen wurde das Wachstum 2025 erneut von der Motorfahrzeugversicherung (+4,6 Prozent). Dort hätten der Trend zu teureren Autos mit mehr verbauter Technik sowie die steigenden Unfallzahlen die Kosten für die Versicherer weiter in die Höhe getrieben, hiess es. Zudem seien auf Schweizer Strassen auch immer mehr Fahrzeuge zugelassen.