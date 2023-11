Das sieht das neue Konzept für die Trassenverteilung im Gotthard-Basistunnel vor, wie die SBB am Freitag bekanntgaben. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) wird diesem noch zustimmen müssen. An den Wochenenden sollen also sowohl Güter- als auch Personenzüge durch den Basistunnel fahren, zwischen Montag und Donnerstag nur Güterzüge.