Die beiden Liegenschaften gehörten zu den zentralen Geschäfts- und Begegnungsorten in der Freiburger Innenstadt. Mit dem Erwerb stärke Procimmo ihr Portfolio an renditestarken, innerstädtischen Immobilien in der Westschweiz. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.
Die Nordmann-Gruppe hatte «La Galerie» und das dazugehörige Parking über mehrere Jahre entwickelt und betrieben. Mit der Transaktion setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben seinen Fokus künftig verstärkt auf andere Immobilienprojekte in der Schweiz.
ra/jb
(AWP)