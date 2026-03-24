Insgesamt sollen 217'511 neue Aktien ausgegeben werden, was einem Zielvolumen von ziemlich genau 30 Millionen Franken entspricht, wie Procimmo am Dienstag mitteilte. Die Zeichnungsfrist läuft vom 30. März bis zum 14. April 2026, die Bezugsrechte werden vom 30. März bis zum 10. April an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Liberierung der neuen Aktien ist für den 21. April vorgesehen.