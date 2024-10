sur-Lausanne (awp) - Der Vermögensverwalter Procimmo strukturiert seine vertraglichen Anlagefonds neu. Auslöser sei die geplante und bereits angekündigte Integration der Fondsleitung in die Procimmo SA, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Dabei wird das verwaltete Vermögen von 4 Milliarden Franken in zwei SICAV-Gefässe integriert.