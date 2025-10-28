Dabei seien 144,5 Millionen Franken aufgenommen worden, teilte der Fondsverwalter Procimmo SA am Dienstag mit. Geplant war die Aufnahme von «rund 145 Millionen». Die Liberierung der Aktien wird am 31. Oktober 2025 erfolgen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen für neue Investitionsmöglichkeiten und laufende Investitionsprojekte verwendet werden.