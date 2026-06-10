Im Rahmen der Transaktion seien 639'894 neue Aktien ausgegeben worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Damit erhöhe sich die Zahl der ausstehenden Titel auf 12'158'001. Die Liberierung erfolgt am 12. Juni 2026.
Der Emissionserlös soll hauptsächlich für den Erwerb neuer Liegenschaften verwendet werden. Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Industrial» die drei Teilvermögen «Residential», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Industrial» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Industrie, Gewerbe und Logistik.
an/rw
(AWP)