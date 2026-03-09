Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav plant eine Kapitalerhöhung für das Teilvermögen «Industrial» mit einem Volumen von 44 Millionen Franken. Dies entspricht der Ausgabe von bis zu 284'079 neuen Aktien zu 158,54 Franken, wie aus dem am Montag publizierten Emissionsprospekt hevorgeht. Das Bezugsverhältnis wurde auf 11 bestehende Aktien für 1 neue Aktie festgelegt.