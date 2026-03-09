Die Zeichnungsfrist läuft den Angaben zufolge vom 16. März bis zum 26. März 2026. Die Liberierung der neuen Aktien ist für den 2. April 2026 vorgesehen.
Die Transaktion wurde bereits am vergangenen Freitag angekündigt. Ursprünglich war ein Volumen zwischen 60 und 90 Millionen Franken geplant.
Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Industrial» die drei Teilvermögen «Residential», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Industrial» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Industrie, Gewerbe und Logistik.
