Insgesamt sollen knapp 1,05 Millionen neue Anteile zu einem Ausgabenpreis von je 140,74 Franken ausgegeben werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Bezugsfrist läuft vom 13. bis 24. Oktober 2025, die Liberierung der neuen Aktien ist für den 31. Oktober vorgesehen.