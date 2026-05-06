Der Emissionserlös soll hauptsächlich für den Erwerb neuer Liegenschaften verwendet werden. Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Industrial» die drei Teilvermögen «Residential», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Industrial» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Industrie, Gewerbe und Logistik.