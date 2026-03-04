Die Zeichnungsfrist läuft vom 30. März bis 14. April 2026, und die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 21. April, wie die Fondsleitung Procimmo am Mittwoch mitteilte. Die Kapitalaufnahme soll die Finanzierung von Akquisitionen sowie eines Teils der laufenden Entwicklungsprojekte ermöglichen.
Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Residential» die drei Teilvermögen «Industrial», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Residential» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Wohnimmobilien in Städten sowie ausserhalb von Stadtzentren in der Westschweiz, unter anderem in Genf und Lausanne.
ys/rw
(AWP)