Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Residential» die drei Teilvermögen «Industrial», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Residential» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Wohnimmobilien in Städten sowie ausserhalb von Stadtzentren in der Westschweiz, unter anderem in Genf und Lausanne.