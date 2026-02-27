Auch das Teilvermögen «Residential» sei dank Akquisitionen weiter gewachsen, teilte Procimmo mit. Die Erträge hätten um 4,2 Prozent auf 11,3 Millionen zugelegt, während das Kostenniveau trotz einer Zunahme von 2,9 Prozent auf 7,1 Millionen unter Kontrolle bleibe. Die EBIT-Marge betrug 68 Prozent nach 64 Prozent im Vorjahr. Die Mietausfallrate lag bei rund 1,7 Prozent und die bereinigte Leerstandsquote bei unter 2 Prozent.