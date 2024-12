sur-Lausanne (awp) - Die Procimmo SA hat von der Finanzmarktaufsicht FINMA die Zulassung als Fondsleitung erhalten. Die Bewilligung ist am 12. Dezember 2024 in Kraft getreten. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seine Geschäftsleitung, wie Procimmo am Montag mitteilte.