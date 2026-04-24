Dank überraschend starker Geschäfte im Beauty-Segment hat der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Der um Zukäufe und Wechselkurseffekte bereinigte Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar (18,1 Mrd Euro), teilte der Konzern am Freitag in Cincinnati mit. Es war das stärkste Wachstum aus eigener Kraft seit mehr als einem Jahr. Die Aktie legte im frühen US-Handel an der Dow-Spitze um mehr als drei Prozent zu.