Der Volkswagen -Konzern verlängert die Produktion des Modells ID.3 an seinem sächsischen Standort bei Zwickau. Hintergrund sind Änderungen in der konzernweiten Planung für die Produktion neuer Elektromodelle wie dem ID.Roc und dem ID.Golf aufgrund «offener Produktionsfragen», wie das «Handelsblatt» berichtet. Erhalten bleiben soll nach einem Bericht von «Freie Presse» ausserdem die zweite Zwickauer Produktionslinie für den Cupra Born.