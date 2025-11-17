Die Industrieproduktion allein zog gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent an. Dabei gab es zweistellige Wachstumsraten bei der Herstellung von Textilien und Bekleidung, bei der Herstellung von Pharmaprodukten und im Sektor Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Deutlich tiefer fiel die Produktion im Bereich Energieversorgung aus.