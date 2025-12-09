BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljkovic soll am 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen. Der Aufsichtsrat fasste am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen in München mitteilte. Derzeit ist Nedeljkovic Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Spitze des Unternehmens rückte. Nedeljkovic galt schon länger als einer der aussichtsreichen Kandidaten für den Top-Job beim Dax -Konzern. Die BMW-Aktie gab nach einem starken Lauf in den vergangenen Tagen am späten Vormittag um ein Viertelprozent nach.