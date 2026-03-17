Das Jahresminus von 2,7 Prozent ist das höchste seit mehr als 5 Jahren. Im Oktober 2020 war die PPI-Jahresrate mit 2,9 Prozent letztmals tiefer im Minus. Mit dem Beginn des Irankrieges Ende Februar und dem massiven Anstieg des Ölpreises auf zuletzt über 100 Dollar das Fass dürften die Importpreise in den nächsten Monaten aber wohl bald deutlich ansteigen und damit dann auch den Gesamtindex nach oben treiben.