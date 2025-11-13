Auf Jahresbasis steht beim PPI damit zum 30. Mal in Folge ein Minus zu Buche. Gegenüber dem Oktober 2024 lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 1,7 Prozent tiefer (nach einem Minus von 1,8 Prozent noch im September). Beim Importpreisindex war das Minus im Oktober mit 2,7 Prozent deutlich höher als beim Produzentenpreisindex mit 1,3 Prozent.