Die Altersguthaben der Versicherten verzinst Profond mit 2,25 Prozent (VJ 8,0 Prozent), wie es in einer Mitteilung vom Freitag weiter hiess. Der Zinsentscheid sei durch rechtliche Vorgaben eingeschränkt worden. Da Profond die Kompetenz dafür beim Stiftungsrat sehe, sei dazu ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden.
Die Verzinsung der Altersguthaben lag bei Profond im letzten Jahr über dem gesetzlichen Mindestzinssatz von 1,25 Prozent. Derweil werde ein wesentlicher Teil der Rendite an die Versicherten weitergegeben, während der Rest in den Aufbau der Wertschwankungsreserve fliesse.
In den vergangenen fünf Jahren sind laut den Angaben die Altersguthaben bei Profond dank konstant positiver Renditen mit durchschnittlich 4,6 Prozent verzinst worden. Der Deckungsgrad der Sammelstiftung wird derweil per Ende 2025 provisorisch mit 110,1 Prozent in etwa auf Vorjahresniveau gesehen.
Qualitatives Wachstum
Im Jahr 2025 ist Profond gewachsen. So sei die Zahl der Versicherten zum Jahresende hin auf rund 92'000 geklettert, von 69'000 im Jahr davor. Die verwalteten Vermögen stieg um gut 4 Milliarden auf rund 16,9 Milliarden Franken.
Dabei habe Profond mit einer strikten Zeichnungspolitik den Fokus auf ein qualitatives Wachstum gelegt, versicherte die Sammelstiftung. Das Verhältnis zwischen aktiv Versicherten und Rentnern habe man optimiert und so die Risikofähigkeit langfristig verbessert.
mk/ra
(AWP)