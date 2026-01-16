Die Zürcher Sammelstiftung Profond hat im vergangenen Jahr von einer guten Entwicklung an den Finanzmärkten profitiert. Im Anlagejahr 2025 kam die Gesamtrendite gemäss provisorischen Angaben mit 5,3 Prozent erneut auf hohem Niveau zu liegen. Im Jahr davor hatte sie sich gar auf 9,8 Prozent belaufen.