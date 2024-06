Grosse regionale Unterschiede

Allerdings gibt es grosse regionale Unterschiede. Während wirtschaftsstarke Grossstädte, ihr Umland und viele ländliche Regionen insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg weiter wachsen würden, gehe der Rückgang an Bevölkerung in strukturschwachen Gegenden abseits der Metropolen weiter. Viele Regionen mit Bevölkerungsschwund liegen in Ostdeutschland - aber nicht nur.