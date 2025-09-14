NRW-Kommunalwahl auch Stimmungstest für den Bund

Die Kommunalwahl im einwohnerstärksten Bundesland ist die letzte grosse Wahl in diesem Jahr in Deutschland. Die Abstimmung gilt als erster politischer Stimmungstest für die schwarz-rote Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach der vorgezogenen Bundestagswahl im vergangenen Februar. NRW hat mehr Wahlberechtigte als alle ostdeutschen Bundesländer zusammen.