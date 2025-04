Polen hat Top-Platz beim Wirtschaftswachstum

Wegen der hohen Inflation habe die Notenbank in Kiew die Zinsen mittlerweile auf 15,5 Prozent angehoben, so das wiiw. Die Versuche von US-Präsident Donald Trump, «die Ukraine zu einer De-facto-Kapitulation zu zwingen und das Land in eine wirtschaftliche Kolonie der USA zu verwandeln, sind die grösste Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine», so Olga Pindyuk, Ukraine-Expertin des wiiw.