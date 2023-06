So weit wollen andere Prognostiker nicht gehen. "Ob am Schluss im zweiten Quartal eine rote oder schwarze Zahl resultieren wird, kann ich nicht sagen", meinte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), an einer Medienkonferenz. Mit einem Abschwung sei aber zu rechnen, befürchtet auch er.