Der «Islamische Widerstand im Irak» ist ein informelles Bündnis proiranischer, schiitischer Milizen. Viele ihrer Kämpfer und Anführer gehören gleichzeitig den PMF an. Auch die PMF sind ein Bündnis aus vorwiegend schiitischen und Iran-treuen Milizen im Irak. Die PMF sind gleichzeitig auch Teil des irakischen staatlichen Sicherheitsapparats. Das Bündnis «Islamischer Widerstand im Irak» agiert als inoffizielles Schattennetzwerk ausserhalb des legalen Rahmens der PMF.