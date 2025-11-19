Der Gemeinderat von Amden stimmte dem Vorhaben im April 2024 zu. Gegen das im Mai 2024 eingereichte Baugesuch gingen dann Einsprachen von Umweltorganisationen und Privaten ein. Zu einer rechtskräftigen Baubewilligung kam es nicht. Wegen Anpassungen am Projekt wäre laut EKZ und SAK nochmals eine öffentliche Auflage notwendig gewesen.