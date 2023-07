Nach dem Stopp eines Projekts in Grönland zur Förderung Seltener Erden hat das australische Bergbauunternehmen Energy Transition Minerals (ETM) Klage vor einem Schiedsgericht in Kopenhagen eingereicht. ETM will prüfen lassen, ob die Regierungen in Dänemark und dem selbstverwalteten, aber zum Königreich Dänemark gehörenden Grönland mit dem Stopp gegen Gesetze verstossen haben. Das geht aus einer Mitteilung des börsennotierten Konzerns mit Sitz in Subiaco im Bundesstaat Western Australia vom Donnerstag hervor.

20.07.2023 14:59