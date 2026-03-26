Für Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein hat ProSiebenSat.1 die Erwartungen verfehlt. Die Werbeeinnahmen im deutschen TV-Bereich sanken im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres deutlich und seien schwächer als die des Konkurrenten RTL. Positiv sei, dass der TV-Konzern Randaktivitäten weiter zu Geld mache und etwa «billiger-mietwagen.de» verkauft habe. Der Ausblick auf 2026 sei vor allem von der Erwartung geprägt, durch konsequente Kostendisziplin einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses zu erzielen.